Acciderba, ho dimenticato le strisce

Circa un mese fa su via Brigata Bari sono stati eseguiti dei lavori e subito dopo è stato rifatto il manto stradale. Per almeno quindici giorni la stessa via (e stiamo parlando di un’arteria a quattro corsie con forte traffico giornaliero) è rimasta priva della segnaletica orizzontale, con ovvi problemi. Non dimentichiamo che a Bari, anche se ci sono, le strisce pedonali sono invisibili ai più. Immaginiamo una strada senza le strisce… e tutto ciò per oltre quindici giorni. Finalmente una bella mattina di quasi venti giorni fa è apparsa la segnaletica orizzontale, ma all’incrocio tra via Nicolai e via Brigata Bari le strisce pedonali mancano da allora. Ci si è chiesti… “forse le faranno da un giorno all’altro?”... Ma da allora nulla è cambiato e ci siamo resi conto anche di un’altra cosa. Che probabilmente chi ha progettato il tutto lo ha fatto con molta superficialità, dato che davanti ai semafori la segnaletica è precisa: linee bianche continue per delimitare posto auto gratuito. Ci si è rivolti anche ai vigili urbani tramite il numero del loro sito web. Risposta: “sarebbe preferibile contattare direttamente il Comune…”. All’ufficio traffico sono state fatte diverse chiamate telefoniche… ma non risponde mai nessuno. Se ne è parlato persino in radio. Ma al momento è tutto cosi….. Con grave pericolo giornaliero per i pedoni, soprattutto dopo il tramonto. E comunque le strisce hanno dimenticato di eseguirle anche al quadrivio di via Brigata Bari con via Crispi. Pensiero spontaneo rivolto agli ingegneri del Comune: Per il bene comune,… cioè del Comune, e quindi di noi Cittadini, sarebbe vostro dovere controllare l’esecuzione dei lavori. E’ vergognoso che davanti ad un semaforo ci sia una linea di parcheggio!