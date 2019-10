Agenti uccisi a Trieste, un imprenditore da Santo Spirito; "Ci associamo al dolore dei familiari"

Increduli e incapaci di trovare una soluzione a queste barbarie che colpiscono tutti noi donne e uomini, ci associamo al dolore che ha colpito le nostre forze di polizia e le famiglie di questi ragazzi. Nel nostro piccolo lo scriviamo qui per far sentire il nostro urlo di dolore. Ci fermiamo nel nostro turno pomeridiano di lavoro e ci riuniamo in assemblea aziendale per rafforzare i valori civili e morali in cui crediamo. Non metto il nome della mia azienda perché non è importante ma le istituzioni sappiano che devono darsi da fare a trovare le soluzioni affinché tutto ciò non si ripeta. S.R.