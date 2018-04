Alimentazione sana e sport come stile di vita: Melarossa.it e il suo team di esperti al Villaggio Coldiretti di Bari

Dal 27 al 29 aprile, nello spazio “Stili di vita” (lungomare Imperatore Augusto), tre giorni di eventi dedicati al mangiar sano, allo stare in forma e al benessere Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, agricosmesi, cura della casa con prodotti green, moda e gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto. Ingresso gratuito L'alimentazione sana e lo sport come stili di vita per mantenersi in forma e in salute: è questo il filo conduttore della tre giorni di appuntamenti gratuiti che dal 27 al 29 aprile, sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, vedrà Melarossa.it e il suo team di nutrizionisti e personal trainer protagonisti del Villaggio degli agricoltori di Coldiretti, l'evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a km zero. Ricco il programma di incontri con gli esperti del sito, leader nel campo delle diete personalizzate su web e su app, tutti ospitati nell'area “Stili di vita” del Villaggio. E non è un caso, perché salute, benessere e forma fisica si raggiungono – e si mantengono - solo se il mangiar sano e lo sport diventano una buona abitudine quotidiana da adottare, appunto, per tutta la vita. Tra gli ospiti, la nutrizionista Maria Cassano, che parlerà dei benefici di un'alimentazione bilanciata, ispirata alla dieta mediterranea, per la linea e per la salute: le dritte per controllare la fame, le buone pratiche a tavola per prevenire e curare il colesterolo alto, i consigli contro la cellulite e la cattiva circolazione sono solo alcuni dei temi che saranno trattati durante l'evento. E poi, appuntamento con la personal trainer Giovanna Lecis, che coinvolgerà il pubblico in lezioni di fitness per tutti: dall'aerobica al risveglio muscolare alla ginnastica per la terza età. In programma anche un ciclo di workshop per grandi e piccini con Gilda Palumbo, amministratrice del gruppo Facebook di Melarossa, per imparare a mangiare sano attraverso il gioco e sviluppare un rapporto più equilibrato con il cibo. E ancora, spazio all'agricosmesi, alla cura della casa con prodotti green, alla moda e ai gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto sotto la guida delle aziende Coldiretti. Un corner sarà riservato all'esperienza di Sano & Leggero, la rivista dedicata al mangiar sano e alla cucina light che vede protagonista Melarossa al fianco di RCS MediaGroup, con tante sorprese e uno sconto speciale per abbonarsi. Insomma, uno spazio aperto in cui dialogare con gli esperti, fare domande, chiedere consigli, ma anche scambiarsi esperienze e ricette, nel segno della filosofia di Melarossa, che è un servizio di diete personalizzate, un portale di informazione sull'alimentazione e il benessere a 360°, ma anche una grande community per cui mangiar sano è un piacere quotidiano da condividere – come dimostrano i 70.000 membri del gruppo Facebook –. Tutti gli eventi sono gratuiti. Scopri il programma completo e tutte le informazioni aggiornate su www.melarossa.it