Allarme centrale elettrica via Caldarola, il problema continua

In data 11.07.19 avete pubblicato una mia segnalazione, con relative foto, che lamentava un fastidioso allarme sonoro proveniente dalla centrale elettrica, in disuso, ENEL/TERNA, sita in via Caldarola di fronte al civico 26/a. Bene a tutt'oggi, costretti a restare in casa per questo virus maledetto, e quindi costretti a sopportare anche questo fastidiosissimo allarme, e in considerazione dell'arrivo dell'estate, torno a pregarvi affinché qualcuno comprenda la nostra disperazione e interessi chi di competenza per una definitiva soluzione del caso. Grazie Donato Mrgarito