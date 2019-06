Tutor limiti di velocità sulla tangenziale di Bari. Quello che chiediamo a voi di Bari today è di farvi promotori dell’installazione dei tutor per controllare i limiti di velocità su tutta la tangenziale di Bari partendo da Torre a Mare e arrivando fino a Santo Spirito. Troppi gli incidenti stradali dovuti a alta velocità, telefonini che ormai servono per socializzare, e disattenzioni al rispetto del codice stradale. È incredibile quello che accade a Bari. Non succede ne a Roma e nemmeno a Napoli. Città con densità di popolazione nettamente superiore a Bari. È vergognoso!! Siate promotori verso chi governa la città e regolamenta il traffico di quello che bisogna fare. Con i tutor la media deve essere rispettata e ben venga se diventa una cassa continua per il comune. La vita delle persone è da salvaguardare a tutti i costi e la tangenziale di Bari non è controllata.