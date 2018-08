Vi scrivo dopo l'ultimo scempio ai danni di un mezzo NUOVO dell'AMTAB, ieri sera intorno alle 22:30 il mezzo della linea 13 mentre percorreva Via Crispi è stato preso di mira da un lancio di un oggetto (forse una pietra) provocando la rottura della porta centrale e generando panico tra i passeggeri. E' inutile che ci lamentiamo del servizio, dei ritardi o di altro se poi per colpa di qualcuno non abbiamo un servizio adeguato alla nostra città, secondo voi è normale tutto ciò?