Auto abbandonata/rubata

Dal mese di novembre 2017 in via Alfaraniti è parcheggiata una panda. Sembrerebbe abbandonata/rubata e da varie app su smartphone risulta essere senza assicurazione. Più volte è stata fatta segnalazione a polizia /carabinieri, vari poliziotti municipali in motorino ma senza nessun esito e con risposte alquanto dubbie sul loro operato. Sarebbe ora di provvedere