Parcheggia l'auto in corso Cavour, la ritrova danneggiata: "Qualcuno ci è finito contro, aiutatemi a trovare il responsabile"

L'auto resta parcheggiata in corso Cavour per alcune ore ma, al ritorno, l'amara sorpresa dei proprietari: qualcuno, forse con un'altra macchina o in moto, ha sbattuto contro la fiancata della vettura, danneggiandola per poi dileguarsi. A segnalare l'episodio, avvenuto venerdì sera, è una cittadina, che ha provato a chiedere aiuto con un messaggio sulla bacheca Fb del sindaco Decaro: "Abbiamo parcheggiato la macchina in un posto riservato a disabili, muniti ovviamente di contrassegno - racconta la donna - la macchina è rimasta li parcheggiata fino alle 2.00 circa, quando ci siamo accorti che qualcuno ad alta velocità si è schiantato contro". La richiesta della donna è che, attraverso le immagini di eventuali telecamere posizionate in zona, possa essere aiutata a rintracciare il responsabile del danneggiamento.