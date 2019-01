"Via Brigata Regina, caos parcheggi con la sosta a file parallele"

Auto in doppia fila e parcheggi impossibili da trovare. Scene di certo non nuove in via Brigata Regina, ma che secondo alcuni residenti sarebbero diventate più frequenti da quando la sosta a spina di pesce, in un tratto della strada, è stata sostituita da quella parallela al marciapiede, facendo così perdere alcuni posti.

Una lamentela riportata da un cittadino sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro: "In una strada costeggiata da palazzine di 8 piani e da tantissime attività commerciali e in presenza di una frequentatissima Chiesa il risultato è quello che vede in foto - scrive l'uomo postando una foto - un delirio che non permette di parcheggiare ne a chi vuole tornare a casa, ne a chi vuole entrare nelle attività commerciali ne a chi vuole andare a messa e che mette a serio rischio l’incolumità dei pedoni dato che ora la carreggiata è bella ampia e le auto sfrecciano come sulla ss16".