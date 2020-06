Specchietti spariti e paraurti sradicato, parcheggia l'auto nei pressi del waterfront e la ritrova vandalizzata

"Caro sindaco, ieri sera ho parcheggiato in via Ruggiero Leon Cavallo per andare sul Waterfront a San Girolamo, al ritorno ho trovato la macchina in queste condizioni, priva di specchietti e paraurti sdradicati dal veicolo". A denunciare l'episodio che è un cittadino, che ha deciso di scrivere un post sulla bacheca Fb del sindaco Decaro. "Ho appreso - prosegue - che in questa via si verificano spesso atti vandalici. Mi chiedo come mai non ci sono controlli da parte della polizia locale . Quando c'era il lockdown era presidiata sempre da tali forze dell'ordine solo per far verbali a chi? Spero che questa mia lamentela - conclude il cittadino - a nome di tutto il quartiere abbia un seguito positivo".