Parcheggia l'auto ma al ritorno la ritrova senza i 'copri-specchietti': "Ecco cosa dobbiamo subire in questa città"

Lascia l'auto "regolarmente parcheggiata" in corso Italia, ma al ritorno la ritrova senza 'copri-specchietti'. La denuncia, postata da una cittadina, è sulla bacheca Fb del sindaco Antonio Decaro. Secondo quanto scrive la donna, non si tratterebbe neppure del primo caso: "Ecco quanto accade nella città di Bari, quartiere Murat (qui in Corso Italia 104/106, ma pochi mesi fa anche in altre vie), con l'auto regolarmente parcheggiata. Queste sono le "belle" sorprese che l'onesto cittadino deve puntualmente subire: entrambi i copri-specchietti "rubati". Senza parole!".