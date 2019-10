BariBlu ad ottobre diventa un 'beaty center'

Da sabato 26, tre weekend dedicati al benessere ed una originale operazione a premi per vincere buoni in centri fitness, centri estetici e molto altro. Autunno, tempo per rimettersi in forma, rilassarsi e ritrovare le sane abitudini del self care e dei piccoli gesti quotidiani. Ad Ottobre, il Centro Commerciale Bariblu si prende cura dei propri visitatori e diventa un enorme beauty center, con iniziative speciali ed uniche. Dopo il Bariblu Loves Music, appena conclusosi con successo, parte infatti il Bariblu Loves You, l’interessante programma di eventi in galleria dedicato a rilassare i visitatori e a consentire loro di staccare la spina dall’immancabile stress quotidiano. Cosa c’è di meglio che unire lo shopping alla possibilità di essere coccolati, rilassandosi tra specchi, luci e comode sedute? Una vera e propria immersione in un’oasi di relax con il benessere al centro, attività dimostrative, servizi ed anche un’originale operazione a premi. Per due settimane, infatti, dal 26 ottobre al 10 novembre, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì e durante l’intera giornata nei giorni di sabato e domenica, in galleria, ci sarà la possibilità di convertire i propri scontrini in simpatici “fiori di carta”, utili per partecipare al gioco e provare a vincere i premi in palio legati al mondo del benessere offerti dal centro estetico e benessere Kendro consistenti in: buoni per sedute in centri fitness, percorsi benessere; trattamenti manicure e pedicure, campioni di profumi e cosmetici. Delle cartoline speciali, inoltre, saranno distribuite, a fronte di acquisti minimi, anche nei negozi in galleria e consentiranno la possibilità di una giocata - bonus. Ma non finisce qui. L’intera galleria commerciale, infatti, sarà animata nel corso dei tre weekend con spettacoli ed esibizioni di Capoeira, funzionale e muay thai-kickboxing, zumba, fitboxe ed allenamento funzionale, attività di make up artists, hair stylists e nail art. Un’iniziativa davvero da non perdere che permetterà a chiunque si recherà nel centro commerciale di rilassarsi e rigenerarsi!