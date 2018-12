"Basta botti... non farti esplodere", l'appello dei cittadini del Libertà

"Un semplice messaggio per dire stop a queste tradizioni animalesche. Possibile che i soliti barbari devono mettere a rischio noi?". Scelgono un messaggio e un semplice slogan i componenti del comitato 'Cittadini attivi del Libertà' per dire no ai botti di Capodanno, che puntualmente, allo scoccare della mezzanotte, vedono i quartieri (e il Libertà è uno dei maggiormente interessati dal fenomeno) trasformarsi in 'scenari di guerra' con l'esplosione di petardi, botti e fuochi di qualsiasi tipo. "Basta botti... non farti esplodere" è il messaggio lanciato dal comitato attraverso un disegno condiviso sulla propria pagina Facebook.