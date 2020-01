Batterie esplose in strada e cestini portarifiuti distrutti: "Ecco le conseguenze del Capodanno"

Cartoni vuoti di batterie ormai esplose abbandonati in strada e cestini portarifiuti distrutti dall'esplosione di qualche petardo. La segnalazione, postata da un cittadino sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, arriva dal quartiere Libertà: "Le conseguenze del Capodanno - scrive l'uomo - sono ancora lì in corso Italia.. che già di per se vive il degrado dei senza tetto.. grazie di cuore!", conclude ironico il cittadino.