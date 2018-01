Booktrailer "L'anonimato" di Luca Campo

L'anonimato", la prima raccolta di poesie di Luca Campo. Un mondo in bianco e nero e bidimensionale dove tutti sono "uno, nessuno e centomila". Questa è la denuncia che il giovane poeta emergente barese, Luca Campo, grida nei suoi versi appena pubblicati nella raccolta "L'anonimato". Il libro è subito diventato un appello a diventare differente tra gli anonimi e alla ricerca di un'identità persa in un mondo fin troppo frenetico. Il libro pubblicato dalla casa editrice Kimerik nel giugno 2017 è disponibile in formato cartaceo e eBook in punti vendita online come Feltrinelli, Mondadori e Amazon. Il ventiduenne Luca Campo è riuscito nella piccola realtà della periferia barese ad emergere nella vasta piattaforma letteraria attraverso versi freschi e concisi arrivando a coinvolgere alla lettura anche i più giovani. Ampliando successivamente ancora di più lo spettro artistico di comunicazione, in collaborazione con Roberto Amato, esperto di video editing e fotografia, è stato realizzato un book trailer. Il book trailer, pubblicato su YouTube il 15 gennaio 2018, rappresenta un coinvolgente incentivo alla lettura ma anche un lancio per il prossimo cortometraggio incentrato sugli stessi versi. L'utilizzo da parte dell'autore di un gioco di arti, quali poesia e cinema, ha reso il messaggio del libro ancora più diretto e forte e la possibilità di diffondere questo messaggio attraverso il web rende più stimolante ed interattivo il progetto. Si può dire con fermezza infine che si tratta di un mix di interessi freschi e costruttivi capaci di dare alla realtà barese genuinità e impegno artistico.