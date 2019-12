Caccia all’'untore' dell'olio esausto

Dopo aver depositato diverse volte latte di olio lubrificante esausto in via De Angeli/Papa PaoloVI, l’untore continua a disseminare olio esausto in altre posizioni. Questa volta è in via Colella a fianco della nuova biblioteca comunale. Abbiamo fatto diverse segnalazioni a Baritoday, Amiu, ass.Ambiente, Vigili Urbani in cerca dell’autore il quale imperterrito continua nel dissennato deposito. Ci deve pur essere un sistema di verifica in loco visto che trattasi di uno dei peggiori inquinanti classificato come un reato punibile con l’arresto. Sarebbe il caso che i cittadini cominciassero a fotografare tutti coloro i quali depositano di tutto, segnalando , con foto alla mano, alle autorità competenti