Il cadavere di un cane abbandonato ai bordi della strada, ancora all'interno della cuccia. La scoperta è avvenuta nella mattinata nella zona 167 di Triggiano: una residente ha postato le foto dell'animale sul gruppo 'Sei di Triggiano se...', denunciando l'atto di inciviltà del padrone. "L'hai buttato come un sacco dell'immondizia - scrive la donna" che ha anche segnalato l'accaduto ai Vigili Urbani per far rimuovere la carcassa.