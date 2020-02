Japigia, tra gli animali nel recinto spunta anche un cammello

"Oggi percorrendo a piedi il ponte di Via Omodeo, ho intravisto in lontananza degli animali, tra cui un cammello. Ho fatto delle ricerche sul web e pare che esista uno zoo privato". La segnalazione di una cittadina arriva all'attenzione del sindaco: sulla pagina Fb di Decaro la donna ha postato la foto che ritrae alcuni animali 'esotici' in un recinto, in una campagna a poca distanza dalle case.

"Non so quale può essere il suo potere nell'intervenire sulla faccenda - prosegue la cittadina nel senso che trovo quando meno bizzarro e crudele detenere animali esotici in un habitat che non è il loro. Qualora fosse legittima la cosa, quanto meno sarebbe opportuno che ci sia un controllo sullo stato in cui sono tenute queste povere bestie. Conto sul suo intervento perché venga verificato che questi animali vivano accuditi come è giusto che sia". Al messaggio della donna ha risposto lo staff del sindaco, assicurando di aver inoltrato la segnalazione agli organi competenti per le dovute verifiche.

(Foto postata sulla pagina Fb Antonio Decaro)