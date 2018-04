Una carcassa di topo sul marciapiede, su via Amendola ad angolo con via Hahnemann. A segnalare la presenza del topo morto, con una foto inviata a BariToday, sono i residenti della zona, che riferiscono come, nonostante le richieste di intervento inoltrate al Comune, finora la carcassa non sia stata rimossa. Si troverebbe in quel punto già da alcuni giorni.