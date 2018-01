Carrassi, bidoni stracolmi e discarica a cielo aperto

"Invio foto dello schifo che c'è in via Francesco Baracca a Carrassi, angolo via Piave". E' la segnalazione di una lettrice inviata in redazione lunedì, 8 gennaio. "Tre bidoni stracolmi e una discarica a cielo aperto. E poi sono spariti i bidoni di via Montegrappa e quindi tutto l'isolato viene qui a buttare i rifiuti".