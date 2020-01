Lunghe attese e "anziani sballottati" per una prenotazione, la denuncia dal San Paolo: "Casa della salute senza personale"

Utenti costretti a lunghe attese per prenotare una prestazione sanitaria e "persone anziane sballottate all'ospedale San Paolo" per una prenotazione. La segnalazione dei cittadini arriva appunto dal quartiere San Paolo, e si riferisce alla 'Casa della salute', dove - denunciano gli utenti - i disagi sarebbero legati alla carenza di personale. Le lamentele sono arrivate anche sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro: "Ieri sono ritornata nella casa della salute - scrive una residente - pensando che qualcosa fosse cambiato, ma ho trovato persone anziane sballottate all'ospedale San Paolo per una prenotazione". "Inizio da lei come primo cittadino - prosegue la donna rivolgendosi al sindaco - visto che lei Sindaco conosce Emiliano può alzare la cornetta del telefono e dirgli che sono 31 giorni che manca il personale? Voglio ricordare a voi politici se avete un po' di tempo pensate che anche noi del quartiere San Paolo esistiamo, ci state creando un disagio".