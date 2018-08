"Costretti a lunghe code per un certificato al Comune"

In coda fuori dagli uffici anagrafe del Comune, in corso Vittorio Veneto, in attesa dell'apertura. La foto è stata postata sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro da una cittadina, che ha lamentato il grande numero di persone in attesa.

Nessun ritardo nell'apertura, a quanto pare: "Credo che abbiano aperto alle 8,45 - spiega la donna a BariToday - Perché a quell'ora iniziavano ad entrare un pò per volta le persone". Il problema, semmai, potrebbe essere legato alle aperture 'a singhiozzo' (o delle chiusure) delle delegazioni anagrafe municipali, come quella del Libertà, chiusa "fino a data da destinarsi" pare per carenza di personale, o quella di Ceglie, chiusa invece per inagibilità.

"É vergognoso - conclude la donna - Chiudendo le delegazioni nei vari quartieri, tutti sono costretti ad andare per forza lì, ed ecco cosa accade".