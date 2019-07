Concerto Bari 'Città di pace'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per La Prima Volta in Europa CONCERTO PER LA PACE ODINO FACCIA Voce Per La Pace Nel Mondo TEATROTEAM BARI- 29 FEBBRAIO 2020 ORE 21,00 POLITEAMA GRECO LECCE 22 FEBBRAIO 2020 Voz Por La Paz Italia e la Aesse Eventi organizzano una serie di Concerti Live Per La Pace con la finalità di portare nel nostro continente l’ operato tipico della Fondazione Mondiale Voz Por La Paz che ha come priorità la diffusione dei temi di Pace, Interrazzialità, Interreligiosità e Convivenza Tra i popoli durante i quali il Presidente Odino Faccia si esibirà con un Orchestra di grandissimi musicisti per presentare una selezione di altissimo livello musicale di vario genere che spazierà dal genere latino Americano, al tango, ai bolero, ai classici della musica leggera internazionale fino a concludere il concerto con i Brani che il cantautore ha avuto il privilegio di scrivere come unico cantante al mondo con i testi di Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Barack Obama. Odino Faccia è stato nominato Voce Per la Pace Nel Mondo, ha organizzato Concerti Per La Pace e si è esibito nei piu importanti teatri del Mondo come ad esempio il Radio City Hall di New York. Per questo ha il potere di poter insignire anche le città dove si esibirà col Titolo di Città di Pace con l’ eventuale accordo dei singoli comuni. Le Prime due Tappe in Europa si terranno il 22 Febbraio 2020 alle ore 21,00 presso il Teatro Politeama Greco di Lecce ed il 29 Febbraio 2020 presso il TeatroTeam di Bari ore 21,00 e durante entrambi gli spettacoli si manterrà come tema primario la Pace e la Convivenza tra i popoli infatti parteciperanno poi ospiti di Varie Nazionalità. Nostro auspicio è che tutta la Cittadinanza possa partecipare in massa a questi eventi di grandissima rilevanza sociale. Per Info e Acquisto Biglietti Ufficio Stampa e Propaganda Tel e Whatsapp 3271422466 email vozporlapazitalia@gmail.com