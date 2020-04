Coronavirus, i genitori del 1° Circolo Didattico “Marconi” donano 500 euro alla Protezione Civile di Casamassima

I genitori della scuola Marconi, Don Milani e Ciari di Casamassima, hanno voluto dare il proprio contributo in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Il Comitato genitori della scuola ha infatti donato la somma di 500 euro alla Protezione civile di Casamassima per contribuire al contrasto del virus. “In un momento di profonda difficoltà per tutti è bello vedere come ognuno voglia fare la sua parte per aiutare chi è impegnato in prima linea in questa battaglia – commenta il Presidente del Consiglio di Circolo Marconi, Luigi CECI. Anche se in queste settimane insegnanti e alunni sono lontani, sappiamo che il legame tra scuola e famiglie non è mai stato così saldo e forte e la rapidità con cui il Comitato ha subito deciso di aiutare chi ha bisogno ci testimonia la grande attenzione di genitori e insegnanti per chi soffre”. Ogni anno i genitori del Circolo Marconi in collaborazione con le insegnanti e il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Mario Pio DAMIANI, organizzano diverse iniziative di raccolta fondi tra cui il mercatino di natale in casa Marconi. Quest’anno il Comitato Genitori, conclude CECI, ha deciso di devolvere una parte della somma raccolta in beneficenza per il contrasto del Covid-19.