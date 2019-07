Dal tatuaggio sulla testa in comune alla collaborazione musicale senza incontrarsi. “ NIKE & TATTOO “ è il Titolo della collaborazione musicale di Fvcktotvm & Red Sinapsy con Panico V. al secondo singolo pubblicato lo scorso mercoledì 26 giugno senza video ma solo su Spotify , estratto dal suo Ep a breve in uscita Dopo il video “ K “ con i ragazzi di Party Hard e suo fratello Look Out Mc , primo Singolo estratto dal suo prossimo ep , mercoledì 26 giugno Panico V. senza incontrarli di persona nella produzione della traccia musicale , pubblica il Secondo singolo estratto dal suo prossimo Ep su spotify e tutti i digital stores , dal titolo “Nike & Tattoo “ feat. la cantautrice “Fvcktotvm” & il Beatmaker “Redsinapsy” , prodotto e distribuito da Just Music Promotion. Etichetta indipendente, discografica e manageriale , dell'Associazione culturale musicale JMP che Organizza, produce , collabora, promuove , Eventi e Artisti inerenti alla “BLACK MUSIC” con cui Panico V. collabora sin dalle sue origini . Panico V. King delle gare di Rap Freestyle pugliesi per diversi anni , ora è mc di diversi party notturni della provincia di Bari , da molti è conosciuto anche solo per il suo profilo Instagram , recentemente disabilitato forse per segnalazioni di invidiosi o magari forse perché le foto sul suo profilo scelte e postate tra le migliori che gli inviano le ragazze , erano forse troppo esplicite , il profilo contava più di 13.000 follower . Sul nuovo profilo appena aperto Panico V. non ha mollato e continua a pubblicare video e foto selezionate da lui di ragazze che gli inviano con scritta a pennarello “Panico” , “i love Panico” o il Titolo delle sue tracce musicali, diciamo sulle loro parti più rotonde . Panico V. all’anagrafe Acquafredda Vito nello scorso giugno 2018 conosce di persona Fvcktotvm sotto il nome 690Shoes ( nome d’arte iniziale ) cantautrice di origine pugliese che da tempo vive in giro per l’Europa e con già varie produzioni musicali alle spalle , nelle riprese del video musicale “Instagram Stories by Just Music“ , dove i due vengono scelti insieme ai rapper locali più promettenti secondo Jmp per la produzione e dove Panico V. si fa tatuare in testa durante le riprese del video stesso , mentre Fvcktotvm ne ha già diversi in testa e sul viso , questo piccolo fattore insieme al rispetto e alla passione per la musica li tiene in contatto nonostante la distanza e fa nascere la traccia “Nike & Tattoo” Jmp conosce , sceglie e si mette in contatto inizialmente con Fvcktotvm per l’instagram Stories by Just Music , sotto segnalazione online dell’abruzzese “Redsinapsy“ Beatmaker e dj versatile in vari generi musicali che ha suonato in diversi club europei , ha prodotto e collaborato con vari artisti e tra i più importanti Inoki, Mistaman, Lord Madness . Grazie alla bravura e al rispetto reciproco tra gli artisti e la Jmp , gli si affida la produzione del beat della traccia. “Nike & Tattoo” Inoltre la cantautrice e il Beatmaker formano la TNT Clique e los Chupacabras , due progetti paralleli nati per differenziare le sonorità molto varie che contraddistinguono il duo . ☑➖Qui link privato al destinatario per scaricare traccia del Singolo in mp3 + grafiche singolo e foto artisti ( in caso abete problemi nello scaricare dal link , scriveteci e vi alleghiamo il tutto , grazie anticipatamente) https://drive.google.com/drive/folders/1UFNKrQOd0unLkxrX2efWNQhyT9CGgMOj ☑➖Link utili e da pubblicare nell’eventuale pubblicazione della notizia : ⚫Link del singolo su spotify: https://open.spotify.com/track/7KcImn9JHkMGJs5voh8W3a?si=TrvvbYrZSzyh-yy_-bRASQ ⚫Link digital stores vari : https://song.link/i/1469656987 ⚫Instagram artisti : •Panico V. : https://instagram.com/panicovicious666?igshid=x9e97jdzwego •Fvcktotvm: https://instagram.com/fvcktotvmmusic?igshid=1hu72zfcmhkje •Red Sinapsy: https://instagram.com/redsinapsy?igshid=zlns4h1mhmlq ⚫FACEBOOK artisti : •Panico V. : https://www.facebook.com/Panicovitoacquafredda/ •Fvcktotvm: https://m.facebook.com/fvcktotvm/ •Red Sinapsy: https://www.facebook.com/RedSinapsy/ ⚫Contacts JMP : 🏤 Mail: info@justmusicpromotion.com 📲 Cell. : 3282828244 ⚫ Social JMP : WebSite➖Facebook➖YouTube➖Spotify • https://linkr.am/Justmusicpromotion ➖➖➖➖➖instagram➖➖➖➖➖ • https://goo.gl/u18vZb ⚫Crew e Party format gestiti da JMP : • Yss Matt Foundation 🦂 • Savana Riot 🦁 •Bari Hip Hop Metro 💵 •Hot Chocolate Black'n'Vibes 🌈 •Black Beach Party 🌴 •The Plug 🔌 •The Black Bloom🌺 Just music Promotion - Since 2015- Etichetta indipendente, discografica e manageriale , dell'Associazione culturale musicale JMP. Organizza, produce, collabora , promuove Eventi ed Artisti inerenti alla “BLACK MUSIC” 🎶Hip Hop-RnB- Trap-Dancehall-Reggaeton🎶