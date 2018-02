Decoro IV municipio

In Carbonara, nelle immediate vicinanze della sede del IV Municipio sito alla via Vittorio Veneto, ogni mattina, staziona un venditore non autorizzato di frutta che utilizza una autovettura come deposito della merce. Egli contravviene a tutte le disposizioni amministrative ed igieniche. Inoltre nelle vicinanza,difronte alla scuola "Diaz", c'è un supermercato che posiziona i carrelli della spesa e pieni di rifiuti sul marciapiedi creando notevoli difficoltà ai pedoni offrendo anche un aspetto indecoroso. Quanto detto avviene nonostante sia presente la polizia urbana per agevolare l'accesso degli alunni alla predetta scuola. Mi domando se per Carbonara è possibile applicare norme diverse dal centro città.