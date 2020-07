Degrado al giardino Michele Campione

Sono qui a segnalare il degrado trovato poco fa al giardino Michele Campione di Poggiofranco, tra via Caccuri e via Angelini (nei pressi della COOP). Nonostante i cartelli che invitano al rispetto della natura e dei luoghi, le immagini dimostrano purtroppo il contrario. Nonostante i cestini per i rifiuti presenti in diverse parti, gli incivili (zozzoni sarebbe meglio) gettano qualsiasi cosa per terra fregandosene del decoro urbano.