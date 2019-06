Degrado ed abbandono in via Pietro Oreste a Bari

Mi rivolgo all'amministrazione del comune di Bari per informarla dello stato di degrado in cui versa via Pietro Oreste... siamo letteralmente nella c....ca,dalla cittadella della cultura fino al lungomare, le traverse interne sono diventate vere e proprie discariche ,i residenti fuori quartiere "giustamente "non possono aspettare il giorno di conferimento della plastica o carta etc. Non mancano Inoltre topi. Nel breve video ho ripreso il muro di cinta del canile/guardia di finanza che sta diventando sempre più pericolante...spero nessuno si faccia male. Buon weekend. Michele Losacco