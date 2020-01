Degrado in via Manzoni, rifiuti nelle fioriere

la presente per segnalare una situazione di degrado in cui versa Via Manzoni nel tratto da Via Nicolai a Corso Italia. I vasi delle piante che avrebbero dovuto abbellire la Via sono diventati delle discariche a cielo aperto. In particolare quelli davanti ai locali commerciali chiusi. Ho provveduto a segnalare la situazione, ben visibile come da foto che allego, all'operatore ecologico che si occupa di quel tratto di Via Manzoni ma mi ha risposto che non era di sua competenza ma dei commercianti(sic!) Ma se non ci sono attività commerciali chi li deve pulire? E' possibile che si faccia sempre il solito "scarica barile"?