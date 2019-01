"Spazzatura, escrementi e fango: ecco le condizioni del sottopasso di via Brigata"

Cartacce e buste di plastica, bottiglie in vetro rotte, escrementi e sporcizia di ogni genere. La segnalazione arriva dal quartiere Libertà, e precisamente dal sottopasso Giuseppe Filippo. A postare le foto sulla bacheca Fb del sindaco Antonio Decaro è una cittadina che racconta di percorrere ogni giorno quel tratto per raggiungere il posto di lavoro.

"Le sembra normale - scrive la donna - che il sottovia sia ridotto in questa maniera? Che nessuno venga a pulire e disinfettare? Allagato quando piove con pericolo di scivolare e farsi male, escrementi non si sa se siano di animali o persone, vomito e tanta tanta immondizia. Io da cittadina e lavoratrice le chiedo per favore faccia qualcosa".

Nelle scorse settimane, il Comune ha annunciato di avre approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottopasso.