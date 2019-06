Da qui entrano ed escono tossicodipedenti dalla mattina alla sera, basterebbe appostarsi per un'ora per vedere la differenza da come entrano (scavalcando il muretto), a come escono sconvolti. Inoltre, proprio questo punto dato dalla presenza del sottopassaggio, è continuamente attraversato da famiglie, bimbi, stranieri e studenti. Alle spalle del muretto, vi è un campo asfaltato e abbandonato dove è possibile vedere utensilerie varie per drogati. UN DEGRADO !!