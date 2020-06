Buongiorno,qui siamo in Via Enrico Pappacena quartiere Poggiofranco di Bari , precisamente quello che si vede in foto è il parcheggio ormai abbandonato da anni e che il Comune non prende alcuna decisione in merito , quello che vedete è una discarica a cielo aperto nei pressi dei civici 30 e 32 dove abitano 100 Famiglie , che vogliamo fare Sig. SINDACO ,che ne dice di una pulizia