Stazione metro Bari-Bitritto: gli sporcaccioni non vanno mai in vacanza...

Gli sporcaccioni non vanno mai in vacanza.....!!! Siamo nelle immediate vicinanze della stazione metropolitana di Carbonara (in fase di ultimazione) tratta Bari - Bitritto. La zona circostante e' invasa da numerosi scarichi di materiale vario di risulta, pericolosissimo in caso di combustione. La nuova Terra dei fuochi di Bari??? E' sconcertante constatare che dopo tante campagne di sensibilizzazione ci sia ancora certa gentaglia che a disprezzo del comune decoro continui in simili disgustose abitudini. Pertanto, invio un appello alla coscienza dei tanti sporcaccioni, informandoli che ci sono ben altri modi di conferire e differenziare. Altresi, invio istanza di un pronto intervento finalizzato al ripristino dell'intera area. Un grazie a tutti coloro che, con coscienziosi comportamenti, vorranno adoperarsi per un mondo piu' pulito.