Traffico bloccato per due ore in via Libertà, i residenti: "Qui un imbuto, da tempo chiediamo di cambiare senso di marcia"

Auto a passo d'uomo e conseguenti code: per circa due ore, nella tarda mattinata di oggi, il traffico è stato congestionato in via Libertà. Non è chiaro se ci siano stati incidenti in zona che hanno contribuito ai disagi, ma secondo quanto riferiscono i residenti - che hanno già segnalato il problema in passato - si tratterebbe di disagi frequenti, legati a problemi di viabilità nati con la presenza della zona pedonale del Redentore.

"Abbiamo chiesto più volte di cambiare il senso di marcia per far snellire il traffico - spiegano dal comitato 'Cittadini Attivi del Libertà' - Il problema serio è che via Nicolai diventa un'imbuto all'altezza di via Libertà. Abbiamo ribadito nuovamente al municipio I il problema in commissione ambiente", precisano dal comitato, ma da allora (era ottobre) ancora nessun intervento in merito.