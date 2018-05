Amtab, dove finiscono i soldi se queste sono le condizioni?!?

Amtab , linea 12/ , io da cittadino per bene ho pagato il biglietto e salendo su un autobus dell'amtab leggo: SE PAGHIAMO TUTTI IL BIGLIETTO MIGLIORIAMO IL SERVIZIO! Io il mio dovere da cittadino l'ho svolto, come sempre pago il biglietto per usufruire del servizio, MA: - autobus fatiscente che bisogna ringraziare il Signore che non va perdendosi una ruota durante il tragitto - aghi di pino che spuntano dalle grate - altolà la sicurezza con l'estintore non agganciato e porta autista non a norma - scritte con suggerimento a reggersi agli appositi sostegni, ma..quali sostegni se sono tutti rotti??? - cavi elettrici scoperti e a vista IO IL MIO DOVERE LO FACCIO OGNI QUALVOLTA USUFRUISCO DEL SERVIZIO E, SE NON VI OTTEMPERASSI, PAGHEREI LA MULTA!! QUINDI MI CHIEDO, IL SERVIZIO AMTAB CHE NON OTTEMPERA AL PROPRIO DOVERE METTENDO A RISCHIO L'INCOLUMITA' DEI VIAGGIATORI COSA PAGA?? IO NON CI STO!!