Erbacce alte e rifiuti in via Pascazio, residenti stanchi: "Aspettiamo invano manutenzione e operatore ecologico"

"Attendiamo invano che passi l'operatore ecologico, e nel frattempo l'erba cresce... Forse è un nuova idea di città sostenibile, e via Pascazio è stata scelta come testimonial, peccato che non lo sapevamo... Ogni giorno ci riempite di post in cui fate vedere come vi prendete cura della città, e di quanti cantieri state realizzando, ma la manutenzione spicciola quando vi decidete a farla?". A parlare sono i residenti di via Pascazio, al quartiere Japigia. Riuniti su una pagina Fb, gli abitanti della zona chiedono interventi di manutenzione del verde e più attenzione per la pulizia dei marciapiedi. Sul posto, per un sopralluogo, è intervenuto anche il consigliere comunale Livio Sisto: "Manutenzione del verde lasciata a caso, uno spettacolo indecoroso", "Dopo tante segnalazioni dei residenti non è cambiato nulla".