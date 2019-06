Una app per scoprire le farmacie di turno a Bari

Inizialmente per ragioni personali (ho un amico che soffre di asma..), ho creato un'app apposita per lui per poter geolocalizzare le farmacie di turno vicino. Siccome penso che questa cosa potrebbe essere utile non solo a persone con reale necessità, ma anche essere un servizio utile al cittadino, vi condivido il link https://farmaciaditurno.eu/ba/farmacie-di-turno/bari/c-6190-529-1 dei orari, recapiti e le farmacie di turno a Bari. La particolarità di questa app è che scansiona diversi siti (i siti delle farmacie, pagine gialle e google places) e aggrega i dati dei orari sempre aggiornati al minuto.