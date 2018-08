Frigorifero, materasso e rifiuti: isola ecologica trasformata in discarica a Ceglie

Un frigorifero ("rimasto lì da due giorni"), un materasso e una marea di sacchetti di rifiuti. Questo il terribile spettacolo in via Francesco Rubini, a Ceglie del Campo, documentato in mattinata da una lettrice di BariToday, dove l'isola ecologica si è trasformata velocemente in una discarica a cielo aperto. "Non si rispettano gli orari - aggiunge - buttano le buste dalle macchine (come dimostrano le foto) e non si fa quel poco di differenziata che viene richiesta. Ma perché non mettono una telecamera?"