Giaquinto Giacomo, presenta il suo primo romanzo "Il Circolo delle anime Corrotte"

Mi fa piacere presentare un esempio da seguire sul sempre nominato quartiere San Paolo. Sono contento di non denunciare una delle tante brutture che caratterizzano il nostro quartiere. Presso la "Games Academy Bari " alla presenza di tanta gente, il giovane Giacomo Giaquinto ha visto coronare il suo più grande sogno, la pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo "Il Circolo delle Anime Corrotte" L'autore, durante la presentazione, ha tenuto inchiodati alle proprie sedie i partecipanti facendo loro gustare alcuni passaggi del romanzo ambientato in una città da lui immaginata, dove il male della gente impregna la terra di quella sperduta città. Un thriller da leggere tutto d'un fiato. L'autore nel suo romanzo, ha trasportato tutto quello che avviene nella vita reale, nei personaggi del libro. Alla fine della presentazione, il pubblico ha rivolto diverse domande al giovane autore per la semplice ragione che i partecipanti, incuriositi dalla storia, hanno voluto o cercato di estrapolare la conclusioni della storia. Giaquinto Giacomo, nasce a Bari nel 91, dopo la maturità classica, si è iscritto a lettere moderne all'università per poi dedicarsi alla recitazione. Si è diplomato all'accademia artisti di Roma e ha iniziato a lavorare come doppiatore nelle grandi sale romane al fianco di artisti del calibro di Luca Ward e Giorgio Lopez. Collabora con Radio Canale 100 come speaker e direttore artistico Il Circolo delle anime corrotte è il suo esordio letterario.