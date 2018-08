Cassonetti angolo via Daunia con via Siponto: degrado costante

Ho segnalato più di una volta la situazione di degrado costante nell'area intorno a questi cassonetti, non solo io ma anche altri vicini di casa e di altri condominii, abbiamo raccolto firme e chiesto agli Organi competenti di provvedere a trovare una soluzione radicale e non superficiale del problema, telefoniamo quasi ogni giorno al call center dell'AMIU ma il più delle volte non risponde nessuno. Ma che fine hanno fatto tutte quelle belle iniziative tipo "Bari per bene" e queste fantomatiche squadre di Ispettori Ambientali AMIU che fanno le multe e sanzionano gli incivili? Lavorano solo nei quartieri centrali? E noi che abbiamo pagato proprio recentemente la TARI, non abbiamo diritto anche noi ad un po di controllo e di vigilanza? Hanno sembra installato tanta videosorveglianza in città, perchè non estendere maggiormente questi impianti anche in altri angoli della città? Leggo che controllano quegli incivili che vengono a scaricare i loro rifiuti in quartieri dove non c'è ancora la raccolta porta a porta e gli incivili stanziali non meritano altrettanto controllo? Perchè non ci coinvolgono, dopo tante segnalazioni fatte, intorno ad un tavolo insieme al Sindaco, AMIU, Polizia Locale per trovare una soluzione al nostro problema? Noi che viviamo questa realtà ogni giorno sappiamo cosa andrebbe fatto...!