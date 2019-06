Un nuovo guasto nel parco mezzi dell'Amtab è stato segnalato questa mattina da un lettore di BariToday. A causa di un'avaria il bus è rimasto bloccato per circa un'ora in piazza Moro. Quando i tecnici hanno capito che sarebbe stato impossibile metterlo in moto, è stato chiamato un mezzo pesante per trasportarlo fino al deposito per le riparazioni.