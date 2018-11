Malfunzionamento semaforo Pane e Pomodoro. Rimane incastrato il pulsante di chiamata per attraversare sulle strisce all’ingresso della spiaggia e questo comporta notevole disagio per gli automobilisti con inutili fermate al rosso e aumento dell’inquinamento. Segnalazione inutilmente già invita a BariSolve e segnalata a diversi agenti in zona