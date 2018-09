"Il galà della parmigiana" a Capurso

"La Basilica Pontificia Minore Madonna del Pozzo", organizza per giovedi 27 settembre a partire dalle ore 20 nel Chiostro della Basilica, una serata enogastronomica di beneficenza dal titolo "Il Galà della Parmigiana", per sostenere attraverso la beneficenza, le attività del Santuario. A fine ottobre infatti, fanno sapere dalla Basilica della Madonna del Pozzo, partirà il delicato restauro dell'Icona ritrovata nel 1705 della Madonna del Pozzo oltre a proseguire i lavori di recupero e restauro delle storiche tele della Cappella del Pozzo di Largo Piscino. Il lavoro di restauro della sacra Icona mariana (in basso alcuni particolari), sarà effettuato a partire dal 26 ottobre in seguito all'autorizzazione concessa dagli uffici competenti della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari. A tal proposito i Frati Minori, custodi della Basilica, invitano tutti i devoti di Capurso e non a partecipare a questo "momento di festa e di fraternità" dove sarà possibile degustare con "l'acquisto" del ticket di beneficenza, una buonissima parmigiana, mozzarelle ("concesse" dal Caseificio Capozzi di Capurso) e un ottimo bicchiere di vino. Costo del ticket 5 euro. La serata sarà animata con danze popolari e allietata dall'intervento dei "I comisastri", gruppo comico autore di una sitcom di Antenna Sud.. Prevista anche una simpatica gara per la Parmigiana più buona.