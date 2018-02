Immondizia e degrado nei pressi di viale Europa: erbacce nascondono anche la vista della strada

"L'erba è talmente alta da non far vedere le auto in arrivo quando il semaforo è spento... Immondizia lasciata da chissà quanto tempo!". La segnalazione di un cittadino arriva dalla zona di viale Europa, all'ingresso del San Paolo. La strada in questione è "quella che porta all'Eurospin", dove da tempo, segnala il cittadino, sono presenti rifiuti abbandonati di ogni genere.