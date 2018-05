Una bella giornata di sole, una passeggiata sul molo del porticciolo di Torre a mare per godersi il panorama...ed ecco purtroppo il degrado prodotto dagli incivili bevitori di birra che frequentano lo stesso luogo: innumerevoli bottiglie lasciata in più punti, addirittura incastrate tra i frangiflutti!!! Troppo faticoso portare i vuoti ai più vicini contenitori del vetro? Contenitori comunque che vanno aumentati in quantità!