Un tappeto di vestiti e scarpe sul marciapiede, accanto ai bidoni della spazzatura. La 'cartolina' di inciviltà arriva da via Nicolai, angolo via Ravanas, come segnalano i residenti. Probabilmente la presenza dei capi d'abbigliamento sul marciapiede è legata alla vicinanza di un contenitore per la raccolta di indumenti usati.