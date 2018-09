L'Associazione Legalità e Trasparenza apre in via Delfino Pesce 174 a Mola

Un traguardo fondamentale di un percorso di crescita graduale e ponderato fortemente perseguito fin dal primo giorno di operatività dell’associazione. Era il 15 settembre del 2015, e l’aspirazione massima degli allora Soci fondatori era quella di poter disporre di idonee strutture e di conseguire una dimensione atta ad assicurare piena autonomia e indipendenza. Un obiettivo realizzato grazie alla passione e perseveranza dei soci che hanno creduto nel progetto; permettendo all’associazione di ampliare la propria compagine sociale e di crescere con ottimi indici di sviluppo generando nuove sedi in diverse città e regioni. Oggi, a distanza di tre anni, l’associazione può affermare di esserci riuscita, il progetto della legalità e trasparenza a tutela del Cittadino prende sempre più spessore. Spostandosi dalla sede storica in via Giovanni XXIII alla ampia sede di via Delfino Pesce n. 174. Somma soddisfazione dichiara: “ il Presidente dell’associazione Pasquale PACCIONE Lo sforzo impiegato ha permesso di offrire ai nostri Soci una moderna ed efficiente struttura che consentirà di fornire in tempi piu’ rapidi una risposta ad ogni esigenza.” La professionalità e la competenza sono i cardini dell’Associazione, con legalità e trasparenza, il Cittadino non sarà mai solo – continua Paccione – ma sarà seguito e tutelato in ogni problematica o disagio che si ritrova a vivere. Rivolgiamo, quindi, continua il Presidente un invito a tutti i cittadini di fermarsi ai nostri sportelli per la giusta soluzione ai loro disagi.