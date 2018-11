"La bambina librata" all'AncheCinema Royal

Il 18 novembre All’ Anchecinema in doppia replica ore 11,00 E 17,30 andrà in scena lo spettacolo LA BAMBINA LIBRATA di Angela Iurilli con Angela Iurilli e Marianna Di Muro. Adele è una bambina evidentemente speciale, impossibile non vederlo, eppure i suoi genitori... Un padre avido, chef impegnato in sofisticazioni alimentari, e una madre apatica e teledipendente. Per fortuna il destino ha in serbo per lei altri incontri felici: una mite bibliotecaria la accompagnerà nella sua insaziabile fame di libri; a un modello autoritario come la Direttrice Strozzarelli si contrappone un’accogliente maestra, Letizia De Grazia; e poi l’amichetta Paola, suo fratello Francesco... Uno spettacolo divertente e commovente, dedicato a tutti.