Strada San Giorgio Martire, la discarica di Bari

Buongiorno invito l'amministrazione comunale a percorrere tutta via S.Giorgio Martire a partire dal sottopasso Tangenziale (alle spalle dello stabilimento OI) per proseguire per via Santa Caterina fino all'altezza del passaggio a livello incrocio via Massimi Losacco, proseguendo per l'Ipercoop o per la stessa via Losacco. E' ormai diventata una zona fuori controllo, ogni giorno le strade indicate e i relativi terreni adiacenti vengono riempiti di rifiuti di ogni genere compreso amianto, elettrodomestici, rifiuti organici, rifiuti chimici ecc. Invito il Comune di Bari a prendere visione della vasta area in questione anche mediante droni! La situazione è gravissima siamo in presenza di una vera e propria DISCARICA dentro la città! Percorro queste strade ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro e il degrado aumenta di giorno in giorno. Paesaggi da terzo mondo.