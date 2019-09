La stazione di Torre Quetta: che fine ha fatto?

Questo era lo stato della stazione di Torre Quetta qualche sera fa. Dove è finito il bel giardino curato e l'impianto di irrigazione di cui era stato provvisto? Le piante sono in parte ormai secche e il giardino è pieno di erbacce ad altezza bambino, non curato ormai da mesi e lasciato nel più assoluto degrado. Vogliamo poi parlare della pulizia della stazione? Le scale sono piene di polvere, sporcizia e ragnatele, non vengono ripulite da tempo immemore, come è evidente dalle foto. Sarà perchè Japigia è un quartiere di serie B? Sarà perchè le tasse, che comunque paghiamo anche noi, hanno minor valore? Ci si chiede perchè vengano fatte delle opere sicuramente meritorie, se poi non si è in grado di manuntenerle.